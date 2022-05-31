Штаб обороны ЛНР сообщил, что ВСУ обстреляли город Стаханов. В результате ракетной атаки были ранены 24 мирных жителя и погибли две беременные женщины.
Как рассказал официальный представитель Луганской Народной Республики, населённый пункт был обстрелян из реактивной системы залпового огня "Ураган". Ранения получили 24 человека, из них восемь детей, и две женщины были убиты.
Находящийся недалеко от места происшествия Захар Прилепин уточнил, что националисты не стали целиться в штаб местной обороны.
"Прилетело в парк, где люди гуляли, и к школе. Зачем туда-то? Что это вообще?" — возмутился писатель.
Прокуратура республики планирует возбудить уголовное дело по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и о геноциде.
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Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.