Сегодня, 31 мая, во вторник, в 8 утра, украинские боевики выпустили по Донецку пять снарядов.
Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.
Сообщается, что Петровский район республиканской столицы был обстрелян калибром 122 миллиметров. А чуть ранее был обстрелян поселок шахты им. Гагарина в донецкой Горловке. Там населённый пункт обстреляли минами калибром 82 мм.
Также этой ночью в поселке Октябрьский Белгородской области были слышны звуки обстрела и работа российских систем противовоздушной обороны.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.