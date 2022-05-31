Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка

Сегодня, 31 мая, во вторник, в 8 утра, украинские боевики выпустили по Донецку пять снарядов.

Об этом заявило представительство ДНР в СЦКК.

Сообщается, что Петровский район республиканской столицы был обстрелян калибром 122 миллиметров. А чуть ранее был обстрелян поселок шахты им. Гагарина в донецкой Горловке. Там населённый пункт обстреляли минами калибром 82 мм.

Также этой ночью в поселке Октябрьский Белгородской области были слышны звуки обстрела и работа российских систем противовоздушной обороны.