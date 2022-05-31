На позициях нацбатальона на "Азовстали" найдены СВУ для диверсий в Мариуполе

Сотрудники Следкома РФ на территории металлургического комбината "Азовсталь" нашли самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Коробку с СВУ различной сложности обнаружили в расположении бандеровцев на территории завода в ходе осмотра. Возможно, украинские националисты хотели задействовать данные устройства диверсионными группами в Мариуполе, поскольку для минирования помещений и коридоров комбината в их распоряжении были различные мины заводского производства, а изготовление СВУ не имело смысла.

Напомним, в 2014 году Мариуполь был вторым по численности городом ДНР после Донецка (около полумиллиона жителей), но в том же году боевики вернули контроль над городом. 20 мая текущего года МО России сообщило о полном освобождении "Азовстали" — завод, в подземелье которого скрывались боевики "Азова"* и ВСУ, перешёл под контроль ВС РФ.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.