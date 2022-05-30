The Times: судьба всего украинского конфликта решается в Северодонецке

Британские военкоры рассказали, как продвигаются бои за Северодонецк. По словам журналистов, от судьбы города зависит исход всего конфликта.

Российская артиллерия уничтожает второстепенные линии обороны, а чеченские подразделения после молниеносной атаки с севера захватили гостиницу на окраине, приводит слова корреспондентов британское издание The Times в обширном материале.

Потеря важного населённого пункта может резко снизить мораль в украинских войсках, а значит именно в Северодонецке решается будущее спецоперации ВС РФ, пишут английские военкоры.

Можно с уверенностью утверждать, что западные СМИ забудут про город после его освобождения, предположил российский политобозреватель Владимир Корнилов.