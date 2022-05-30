Британские военкоры рассказали, как продвигаются бои за Северодонецк. По словам журналистов, от судьбы города зависит исход всего конфликта.
Российская артиллерия уничтожает второстепенные линии обороны, а чеченские подразделения после молниеносной атаки с севера захватили гостиницу на окраине, приводит слова корреспондентов британское издание The Times в обширном материале.
Потеря важного населённого пункта может резко снизить мораль в украинских войсках, а значит именно в Северодонецке решается будущее спецоперации ВС РФ, пишут английские военкоры.
Можно с уверенностью утверждать, что западные СМИ забудут про город после его освобождения, предположил российский политобозреватель Владимир Корнилов.
"Спустя несколько дней после освобождения Северодонецка та же газета будет рассказывать, что город не имеет никакого стратегического значения", — иронизирует эксперт.
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Согласно сообщению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, ВСУ два раза пытались прорвать линию обороны в регионе.