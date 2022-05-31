Итальянские СМИ: Киеву бесполезно поставлять оружие, его сразу отбирают русские

Список поставляемого на Украину из Италии оружия перестал быть секретом. Всё вооружение или уничтожается, или захватывается ВС РФ в кратчайшие сроки.

Итальянцы негативно относятся к решению властей снабжать оружием Украину, а потому Рим был вынужден засекретить военные поставки для нужд ВСУ. Но как только вооружение попадает в зону боевых действий, его сразу захватывают российские бойцы. В ином случае, по технике наносятся точные удары Вооружённых сил РФ, пишет издание Analisi Difesa.

"Практически сразу становятся известен тип миномётов, зенитных и противотанковых ракет, которые были отправлены ВСУ", — негодуют итальянские эксперты.

Украинская армия постоянно отступает, бросая на позициях западное оружие, в том числе итальянские 120-мм миномётные боеприпасы, патроны калибра 7,62 для пулемета MG42 и противотанковые ракеты "Милан".