Армия РФ уничтожила украинскую батарею гаубиц итальянского производства

Российские военные уничтожили батарею гаубиц ВСУ итальянского производства. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, недавно Италия передала Украине гаубицы FH70. Средства артиллерийской разведки РФ обнаружили огневую позицию украинских националистов, вооружённых итальянской техникой.

"Расчётом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесён удар высокоточным артиллерийским боеприпасом", — отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение взвода ВСУ с итальянскими гаубицами.

Ранее сообщалось, что в результате удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве российские артиллеристы уничтожили более 15 танков и боевых машин пехоты. Армия РФ также поразила четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", склад боеприпасов ВСУ в ДНР, 46 единиц вооружения и техники.