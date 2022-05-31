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Автор Дмитрий Плотников

Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков

Силовые структуры

Вооружённые силы России за время военной специальной операции на Украине уничтожили уже свыше 3,3 тыс. украинских танков.

Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также он отметил, что было уничтожено почти 1,1 тыс. беспилотных аппаратов

"Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники", — заявил на брифинге представитель МО РФ.

Также ведомство информирует, что на "Азовстали" российскими военными был обнаружен изотермический фургон со сломанной системой охлаждения. Там были складированы 152 тела погибших бандеровцев. 

Ранее командование "Азова"* публично обращалось к президенту Зеленскому забрать тела, чтобы семьи могли захоронить их дома.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь конашенков
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Россия за время СВО уничтожила более 3,3 тысячи украинских танков
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