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Автор Дмитрий Плотников

Киевский адвокат Монтян против обмена "Азова"*: "Это отребье и террористы"

Силовые структуры

России нельзя рисковать с темой обмена членов нацбата "Азов"*, потому что реакция общественности будет весьма непредсказуемой.

Киевский адвокат Монтян против обмена "Азова"*: "Это отребье и террористы"

Об этом сообщила политический аналитик и адвокат из Киева Татьяна Монтян.

"Они преступники самые натуральные, они террористы, они нацистское отребье. Причем самое забавное, что нацистским отребьем они и были для коллективного Запада. С ними было запрещено сотрудничать…" — говорит Монтян.

По её словам, вдруг 24 февраля они перестали быть нацистскими преступниками для них, и коллективный Запад вдруг "переобулся в воздухе".

Юрист говорит, что ещё не знает, что с ними сделают, однако при разговорах, что их собираются на кого-то обменивать, поднимается такая волна гнева, что Кремлю опасно этим рисковать.

"Народ может очень сильно озлобиться и кое-кого поставить на место", — уверена эксперт.

Монтян убеждена, что, если элиты попробуют кого-то менять из этого отребья с чертями на спине, то она даже не представляет, что скажет российский народ. Но уверена, что ничего хорошего.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы татьяна монтян
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