России нельзя рисковать с темой обмена членов нацбата "Азов"*, потому что реакция общественности будет весьма непредсказуемой.
Об этом сообщила политический аналитик и адвокат из Киева Татьяна Монтян.
"Они преступники самые натуральные, они террористы, они нацистское отребье. Причем самое забавное, что нацистским отребьем они и были для коллективного Запада. С ними было запрещено сотрудничать…" — говорит Монтян.
По её словам, вдруг 24 февраля они перестали быть нацистскими преступниками для них, и коллективный Запад вдруг "переобулся в воздухе".
Юрист говорит, что ещё не знает, что с ними сделают, однако при разговорах, что их собираются на кого-то обменивать, поднимается такая волна гнева, что Кремлю опасно этим рисковать.
"Народ может очень сильно озлобиться и кое-кого поставить на место", — уверена эксперт.
Монтян убеждена, что, если элиты попробуют кого-то менять из этого отребья с чертями на спине, то она даже не представляет, что скажет российский народ. Но уверена, что ничего хорошего.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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