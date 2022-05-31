Сивков: "Безвозвратные потери ВСУ составляют около 40 тысяч военнослужащих"

Киев в Донбассе потерял основные силы, которые сегодня заменяет менее обученной теробороной. А значит, темп продвижения объединённых сил увеличится.

Об этом сообщил доктор военных наук, эксперт Константин Сивков.

"Взятие Северодонецка произошло достаточно быстро, против ожиданий, что это будет новый Мариуполь", — говорит обозреватель.

Причина проста — самая боеспособная часть была в Мариуполе (24 тысячи боевиков), они там действительно сражались. Сейчас "эта публика" разбавлена территориальной обороной.

На данный момент безвозвратные потери Киева где-то в пределах 30-40 тысяч человек, плюс ещё раненые, а это в 2-3 раза больше, уверен Сивков.

Он сказал, что взятие донбасской группировки ВСУ — это будет серьёзный удар по их моральному состоянию, даже более, чем взятие Мариуполя.