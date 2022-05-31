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Автор Дмитрий Плотников

Пентагон: поддерживать боевой дух украинской армии всё труднее

Силовые структуры

В условиях артобстрелов поддерживать боевой дух ВСУ будет всё сложнее.

Об этом сообщила министр армии Кристин Уормут.

"Мы должны очень осторожно подходить к тому, как мы можем дать ВСУ то, что им нужно, учитывая, что сейчас разворачивается перемалывающее артиллерийское сражение. В таких условиях будет сложнее поддерживать боевой дух украинцев, учитывая, каким обстрелам они подвергаются", — сказала Уормут, выступая на Атлантическом совете.

Она также добавила, что Белый дом "не может допустить эскалацию этого кризиса".

Уормут признала, что ВС РФ успешно продвигаются по Украине, поскольку Кремль "сузил свои цели и сфокусировал усилия на наступлении в Донбассе". Помимо этого, по мнению министра, ландшафт там является более благоприятным для артударов, пишет РИА Новости.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
пентагон
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