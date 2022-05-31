Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков вечером, 31 мая, сообщил, что ВКС России за сутки уничтожили около 290 украинских бовиков.
Генерал также рассказал, что за сутки российской авиацией было уничтожено 23 единицы техники бандеровцев и сбит истребитель Су-25 ВВС Украины. Помимо этого, ракетные войска и артиллерия России уничтожили 38 пунктов управления ВСУ.
Конашенков также подчеркнул, что продолжается фиксация многочисленных фактов бесчеловечного отношения украинских нацистов к мирному населению, и использования ВСУ и боевиками украинских нацформирований объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.
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