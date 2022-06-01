Оборонять Славянск будут три тысячи украинских курсантов-гуманитариев

Киевский режим срочно бросает новые войска в Донбасс. 20 мая в Славянск отправили "на убой" три тысячи курсантов-гуманитариев Харьковской академии Нацгвардии.

Несмотря на принадлежность вуза к МВД, большая часть курсантов академии получает сугубо гражданские специальности, изучая экономику, право и управление. В Киеве это прекрасно известно, но грандиозные потери ВСУ в Донбассе всё же решено компенсировать студентами НАНГУ.

Свежесформированные из курсантов легкопехотные подразделения усилили "воспитателями" из националистических батальонов. Хотя утверждается, что боевики будут укреплять боевой дух новоявленных частей, им, скорее всего, предстоит выполнять функцию заградотряда.

Также украинские источники сообщают: молодые люди могут избежать отправки в район боевых действий за внушительную сумму. Что касается СМИ Украины, в них тщательно замачивается подобная информация.