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Автор Дмитрий Плотников

Шишкина: В ДНР проведут промежуточные трибуналы над украинскими боевиками

Силовые структуры

В ДНР рассчитывают летом провести несколько промежуточных трибуналов над членами вооруженных формирований Украины, причастными к военным преступлениям.

Шишкина: В ДНР проведут промежуточные трибуналы над украинскими боевиками

1 июня об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Республики Елена Шишкина.

По её словам, еще до наступления осени должно пройти несколько трибуналов, и виновных привлекут к ответственности.

"У нас однозначно будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Скорее всего, завершающим этапом будет международный трибунал", — сказала собеседница агентства.

Перед судом предстанут, скорее всего, и члены нацформирований ("Азов"*, "Айдар"*), и боевики ВСУ.

Сегодня на территории ЛДНР находятся около восьми тысяч пленных, сообщила Шишкина. Она отметила, что, если в 2014-15 гг. зверства и военные преступления фиксировали от нацбатов, то сегодня не менее жестокие преступления совершают и ВСУшники.

Она подчеркнула, что военные преступления сроков давности не имеют.

Помимо этого, Шишкина напомнила, что в УК Донецкой Народной Республики за особо тяжкие преступления предусмотрена смертная казнь. К таким преступлениям относятся и военные.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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