В ДНР рассчитывают летом провести несколько промежуточных трибуналов над членами вооруженных формирований Украины, причастными к военным преступлениям.
1 июня об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Республики Елена Шишкина.
По её словам, еще до наступления осени должно пройти несколько трибуналов, и виновных привлекут к ответственности.
"У нас однозначно будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться и преступления, совершенные в Волновахе. Скорее всего, завершающим этапом будет международный трибунал", — сказала собеседница агентства.
Перед судом предстанут, скорее всего, и члены нацформирований ("Азов"*, "Айдар"*), и боевики ВСУ.
Сегодня на территории ЛДНР находятся около восьми тысяч пленных, сообщила Шишкина. Она отметила, что, если в 2014-15 гг. зверства и военные преступления фиксировали от нацбатов, то сегодня не менее жестокие преступления совершают и ВСУшники.
Она подчеркнула, что военные преступления сроков давности не имеют.
Помимо этого, Шишкина напомнила, что в УК Донецкой Народной Республики за особо тяжкие преступления предусмотрена смертная казнь. К таким преступлениям относятся и военные.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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