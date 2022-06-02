Военная разведка ВС РФ уничтожила позиции ВСУ и захватила оружие НАТО на Украине

Специальная военная операция на Украине продолжается. ВС РФ и союзные силы народных республик осуществляют наступление на всех направлениях, уничтожая военные объекты, технику и позиции противника.

В ходе очередной атаки группе разведчиков Южного военного округа удалось захватить позиции украинских военных, уничтожить танк Вооружённых сил Украины и живую силу противника. Издание "Русская Весна" публикует кадры, на которых представлены результаты российских атак и уничтоженная военная техника. Сообщается также, что российским войскам удалось захватить такие трофеи, как ПТРК "Джавелин" и миномёт ВСУ.