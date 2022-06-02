Арестович: ВСУ пойдут в наступление после уничтожения противника в обороне

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович во время очередного интервью попытался объяснить, почему украинские войска отступают в Донбассе практически по всей линии фронта. По словам чиновника, отступление является частью стратегии киевского режима.

"Задача наших вооружённых сил — уничтожение вооружённых сил противника. И это уже не имеет значения, где именно происходит — в обороне или в наступление. Поверьте, как только мы противника уничтожим в обороне, наступать нам будет намного-намного проще", — утверждает Арестович.

Однако логика советника главы офиса президента довольно странная, поскольку, судя по официальным данным, за неделю в рядах ВСУ зафиксировано около двух тысяч "двухсотых" и более трёх тысяч солдат, которые получили тяжёлые ранения.