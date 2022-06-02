Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович во время очередного интервью попытался объяснить, почему украинские войска отступают в Донбассе практически по всей линии фронта. По словам чиновника, отступление является частью стратегии киевского режима.
"Задача наших вооружённых сил — уничтожение вооружённых сил противника. И это уже не имеет значения, где именно происходит — в обороне или в наступление. Поверьте, как только мы противника уничтожим в обороне, наступать нам будет намного-намного проще", — утверждает Арестович.
Однако логика советника главы офиса президента довольно странная, поскольку, судя по официальным данным, за неделю в рядах ВСУ зафиксировано около двух тысяч "двухсотых" и более трёх тысяч солдат, которые получили тяжёлые ранения.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.