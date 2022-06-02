Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что в начале военной спецоперации на Украине столкнулся с предательством. Изначально подразделение Ходаковского изучало тактику украинской армии. Однако вскоре в батальон начали поступать звонки с призывом начинать решительные действия. Ходаковский объяснил, что не стоит наступать без разведки. Спустя три дня был разработан план действий после тщательного изучения обстановки.
"Когда соседи полезли в глубину, мы уже знали, что это западня. Я позвонил большому военному чину и говорю: "Смотри, твой такой-то батальон сейчас будет отрезан", - рассказывает Ходаковский.
Однако "военный чин" не захотел предпринимать каких-либо действий и переложил ответственность на другого командира.
"Батальон в итоге придержали, но я долго не мог взять в толк, почему такое отношение. <...> И таких историй я видел и слышал десятки, если не сотни. Я слышал, а те, от кого зависело принятие решений, не слышали и слышать не хотели", - пишет Ходаковский.
Несмотря на это, российская армия продолжает освобождать территории Донбасса, которые находятся под контролем киевского режима, резюмировал комбриг.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.