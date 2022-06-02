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Автор Мария Карева

Британский наёмник Кёртис заявил о хаосе и отсутствии подготовки в рядах ВСУ

Силовые структуры

30-летний наёмник из Великобритании по имени Кёртис, в прошлом офицер королевского военно-морского флота, принял решение вступить в "Иностранный легион" на Украине. По его словам, среди наёмников было много совсем юных британцев, которые переиграли в компьютерные игры.

Кёртис отметил, что даже опытные военные были шокированы условиями подготовки на Украине. Он заявил, что командование ВСУ бросило наёмников на произвол судьбы в первые дни начала спецоперации.

"Это был хаос, полный хаос. <…> Даже парни с опытом из Афганистана и Ирака оказались не готовы к той войне, что происходит на Украине", — рассказал Кёртис в беседе с Channel 4 News.

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Британские наёмники рассказали про "Иностранный легион" на Украине
Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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