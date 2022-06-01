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Автор Мария Карева

The Times: британские наёмники на Украине гибнут как пушечное мясо

Силовые структуры

18-летний британский доброволец Бен Аткин вернулся с Украины на родину. Он признался, что решил вступить в "Иностранный легион" из-за "красивой картинки". После того как юноша прибыл на Украину, его сразу же отправили на передовую без стрелковой подготовки.

The Times: британские наёмники на Украине гибнут как пушечное мясо

"Этим людям нельзя доверять, плевать они на тебя хотели. Это полный хаос. Обмундирования нет, оружие дрянное. Ты — пушечное мясо", — цитирует слова Аткина издание The Times.

В "Иностранном легионе" ему объяснили, что вместо обещанных трёх месяцев служить придётся три года. Также молодому британцу заявили, что его направят в Донецк, где в это время шли активные боевые действия. Ещё потребовали, чтобы он сдал паспорт. Когда Аткин задал украинским чиновникам вопрос о том, почему условия внезапно изменились, ему ответили: "По-другому бы никто не согласился приехать".

Читатели британского издания были удивлены наивностью молодого человека.

"Оказывается, в жизни не как в компьютерной игре? Кто бы мог подумать! <…> Недал`кий, однако, парниша", — пишут комментаторы.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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