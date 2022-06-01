The Times: британские наёмники на Украине гибнут как пушечное мясо

18-летний британский доброволец Бен Аткин вернулся с Украины на родину. Он признался, что решил вступить в "Иностранный легион" из-за "красивой картинки". После того как юноша прибыл на Украину, его сразу же отправили на передовую без стрелковой подготовки.

"Этим людям нельзя доверять, плевать они на тебя хотели. Это полный хаос. Обмундирования нет, оружие дрянное. Ты — пушечное мясо", — цитирует слова Аткина издание The Times.

В "Иностранном легионе" ему объяснили, что вместо обещанных трёх месяцев служить придётся три года. Также молодому британцу заявили, что его направят в Донецк, где в это время шли активные боевые действия. Ещё потребовали, чтобы он сдал паспорт. Когда Аткин задал украинским чиновникам вопрос о том, почему условия внезапно изменились, ему ответили: "По-другому бы никто не согласился приехать".

Читатели британского издания были удивлены наивностью молодого человека.