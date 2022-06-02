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Автор Светлана Нерадовская

Литовкин: РФ своей спецоперацией не дала Киеву напасть на Донбасс и Крым

Силовые структуры

Военный эксперт Виктор Литовкин высказал своё мнение по поводу информации о подготовке киевскими властями нападения на Донбасс и Крым, обнародованной группой хакеров RaHDIt. Компьютерные эксперты выяснили, что Россия сорвала планы Киева, опередив его приблизительно на пару недель, начав спецоперацию на Украине.

Литовкин: РФ своей спецоперацией не дала Киеву напасть на Донбасс и Крым

Литовкин согласился, что у украинского руководства были планы нападения на Крым и Донбасс, и сослался на заявление президента РФ Владимира Путина от 27 февраля.

По мнению военного эксперта, если бы Россия не помешала Киеву осуществить свои планы, то погибло бы намного больше мирных жителей указанных территорий, особенно в ДНР и ЛНР.

"Им помешало, что мы начали свою специальную военную операцию. Если бы мы не вмешались, было бы много потерь, в первую очередь в Донбассе. В Крыму — вряд ли, но в Донбассе, много", — сказал Литовкин в разговоре с "Народными Новостями".

Ранее Литовкин подчеркнул, что РСЗО HIMARS, которые США собираются поставить Киеву, несут большую потенциальную опасность для РФ, и Россия не допустит, чтобы они были размещены вблизи её границ.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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