Киеву придется сдать Запорожскую область, а, скорее всего, вслед за ней и Днепропетровск.
Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.
"По имеющимся данным, местные чиновники уже собирают свои вещи, чтобы покинуть Запорожскую область", — сказал Литовкин.
Он отметил, что украинские нацбаты не будут оказывать большое сопротивление наступающим союзным силам, как это было в Мариуполе, поскольку у них не хватит сил для этого.
"Если в ближайшие две недели завершится операция по уничтожению нацбатов в Донбассе, а явные признаки этого уже появляются, то я не думаю, что нацисты удержатся в Запорожье", — подытожил обозреватель.
Ранее член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены сдать регион.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сделать селфи на фоне поверженной техники у бойцов украинской армии не получилось.