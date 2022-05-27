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Автор Дмитрий Плотников

Литовкин: Киев вынужден будет сдать Запорожье и Днепропетровск

Силовые структуры

Киеву придется сдать Запорожскую область, а, скорее всего, вслед за ней и Днепропетровск.

Об этом сообщил военный эксперт Виктор Литовкин.

"По имеющимся данным, местные чиновники уже собирают свои вещи, чтобы покинуть Запорожскую область", — сказал Литовкин.

Он отметил, что украинские нацбаты не будут оказывать большое сопротивление наступающим союзным силам, как это было в Мариуполе, поскольку у них не хватит сил для этого.

"Если в ближайшие две недели завершится операция по уничтожению нацбатов в Донбассе, а явные признаки этого уже появляются, то я не думаю, что нацисты удержатся в Запорожье", — подытожил обозреватель.

Ранее член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти намерены сдать регион.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
владимир рогов днепропетровск
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