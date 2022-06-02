Канадский военкор Хауэр: солдаты ВСУ сотнями гибнут в Донбассе

Военный корреспондент из Канады Нил Хауэр заявил, что украинские солдаты сражаются "за каждую пядь земли в Донбассе", но "гибнут сотнями и тысячами".

Журналист разместил в социальной сети скриншоты переписки с военным ВСУ, где солдат написал, что изначально в его подразделении было 60 человек, но в живых осталось только четверо.

Канадский журналист отметил, что у многих украинцев по-прежнему есть желание сражаться, но они измотаны и выбиты из сил.