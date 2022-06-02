Военный корреспондент из Канады Нил Хауэр заявил, что украинские солдаты сражаются "за каждую пядь земли в Донбассе", но "гибнут сотнями и тысячами".
Журналист разместил в социальной сети скриншоты переписки с военным ВСУ, где солдат написал, что изначально в его подразделении было 60 человек, но в живых осталось только четверо.
Канадский журналист отметил, что у многих украинцев по-прежнему есть желание сражаться, но они измотаны и выбиты из сил.
"У нас здесь нет ни нового оружия, ни новых сил, ничего", — цитирует слова одного из военных ВСУ Хауэр.
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Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.