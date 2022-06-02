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Автор Дмитрий Плотников

МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам

Силовые структуры

На Украине полностью проваливается мобилизационная кампания. В зону российской спецоперации пытаются отправить даже малолетних подростков, а призванные работники IT-сферы и представители иных мирных профессий отказываются идти в ВСУ.

МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"Знакомая написала пост, что они с сыном вышли из метро, сыну 14 лет, а ему вручили повестку на выходе. Ну, ребята, так нельзя работать. Я акцентирую, что есть ДФТГ (Добровольные формирования территориальных громад — Прим. ред.), блокпосты, там сидят ребята, которые уже одели военную форму, у них уже есть какие-то винтовки — мобилизуйте их. Они уже даже показали какую-то мотивацию... Но стоять возле метро и просто ловить людей. Кого вы ловите?" — сообщает советник главы МВД.

По его словам, качество набранной армии сегодня вызывает вопросы. Советник министра рассказал об одной бригаде, где находится 600 "отказников".

"Я начал спрашивать, а там айтишники сидят... Им вручили повестку, они пошли... И это тоже вопрос, который начинает набирать обороты", — подытожил Андрусив.

Сегодня на Украине даже десантно-штурмовые бригады состоят из седовласых резервистов, которых собрали на улицах и бросили в зоне СВО. Они отмечают, что соотношение мобилизованных тероборонцев и контрактников 4 к 1.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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