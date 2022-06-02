На Украине полностью проваливается мобилизационная кампания. В зону российской спецоперации пытаются отправить даже малолетних подростков, а призванные работники IT-сферы и представители иных мирных профессий отказываются идти в ВСУ.
Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
"Знакомая написала пост, что они с сыном вышли из метро, сыну 14 лет, а ему вручили повестку на выходе. Ну, ребята, так нельзя работать. Я акцентирую, что есть ДФТГ (Добровольные формирования территориальных громад — Прим. ред.), блокпосты, там сидят ребята, которые уже одели военную форму, у них уже есть какие-то винтовки — мобилизуйте их. Они уже даже показали какую-то мотивацию... Но стоять возле метро и просто ловить людей. Кого вы ловите?" — сообщает советник главы МВД.
По его словам, качество набранной армии сегодня вызывает вопросы. Советник министра рассказал об одной бригаде, где находится 600 "отказников".
"Я начал спрашивать, а там айтишники сидят... Им вручили повестку, они пошли... И это тоже вопрос, который начинает набирать обороты", — подытожил Андрусив.
Сегодня на Украине даже десантно-штурмовые бригады состоят из седовласых резервистов, которых собрали на улицах и бросили в зоне СВО. Они отмечают, что соотношение мобилизованных тероборонцев и контрактников 4 к 1.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.