Аналитик Михайлов: потери ВСУ составляют до 50 тысяч человек убитыми

Потери Вооружённых сил Украины составляют до 50 тыс. боевиков убитыми.

Об этом сообщает военный эксперт Александр Михайлов.

ВСУ потеряли до 50 тысяч солдат убитыми среди тех, кого задействовали на территории республик Донбасса, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей, отметил генеральный директор Бюро военно-политического анализа.

"И сколько сверху еще раненых… А учитывая, что группировка на востоке Украины — на территории ЛДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей — была от 150 до 200 тыс. человек, то становится ясно, что половины точно уже нет", — приводит цифры аналитик.

Помимо этого, киевский режим умалчивает о количестве взятых в плен украинцев, подытожил Михайлов.

Ранее украинский президент Зеленский заявил, что украинская армия ежедневно теряет в боевых столкновениях 60-100 человек убитыми и полтысячи ранеными.