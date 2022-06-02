Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной своей речи сказал, когда Украина пойдёт в наступление.
Доктор военных наук и эксперт Константин Сивков сравнил слова украинца со словами Йозефа Геббельса во время отступления вермахта.
"В своё время Геббельс — немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера, — объясняя, почему фашисты бегут с территории СССР и Европы, говорил о сокращении длины линии фронта. Здесь — то же самое. Это просто попытка изобразить поражение в качестве планового отступления", — цитирует Сивкова Общественная Служба Новостей.
Аналитик подчёркивает, что Киев уже открыто говорит о своём отступлении.
Ранее Арестович объяснил, почему украинская армия продолжает отступать в Донбассе. Якобы сейчас главная задача ВСУ состоит в уничтожении российских солдат.
"Как только мы противника уничтожим в обороне, наступать нам будет намного-намного проще", — заявил советник Офиса Зеленского.
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