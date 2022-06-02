Сивков: слова Арестовича о "контрнаступлении" — это заявления Геббельса

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной своей речи сказал, когда Украина пойдёт в наступление.

Доктор военных наук и эксперт Константин Сивков сравнил слова украинца со словами Йозефа Геббельса во время отступления вермахта.

"В своё время Геббельс — немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера, — объясняя, почему фашисты бегут с территории СССР и Европы, говорил о сокращении длины линии фронта. Здесь — то же самое. Это просто попытка изобразить поражение в качестве планового отступления", — цитирует Сивкова Общественная Служба Новостей.

Аналитик подчёркивает, что Киев уже открыто говорит о своём отступлении.

Ранее Арестович объяснил, почему украинская армия продолжает отступать в Донбассе. Якобы сейчас главная задача ВСУ состоит в уничтожении российских солдат.