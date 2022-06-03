Полковник ВС США Макгрегор: Россия одержит победу в конфликте с Украиной

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор убежден, что Россия одержит победу на Украине, а для стран коллективного Запада военные действия уже "давно проиграны". Однако США не могут смириться с поражением и продолжают накачивать Украину военной техникой.

По мнению Макгрегора, американские системы залпового огня HIMARS не повлияют на ход военной спецоперации.

"Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны", — подчеркнул Дуглас Макгрегор интервью Такеру Карсону.

На данный момент Вашингтон всячески пытается затянуть конфликт для того, чтобы нанести как можно больше вреда России. Однако действия США создают продовольственный кризис во всём мире.