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Автор Дмитрий Плотников

Беспилотник случайно снял на видео дезертирство ВСУ с поля боя

Силовые структуры

Беспилотный аппарат случайно заснял дезертирство крупной группы военных ВСУ.

БПЛА осуществлял корректировку артударов по колонне украинской бронетехники, и случайно снял факт дезертирства ВСУ. На видео можно заметить, как военные выскочили из боевой машины и стали отступать в обратном направлении, хотя силы ВСУ находились впереди.

Всего в том бою было уничтожено пять танков и два БТР, но дезертирство бандеровцев, которые оставили технику и стали отступать, было в этом видео основным сюжетом.

На кадрах группа в десяток человек бежит с места засады, а через какое-то время к этой группе присоединяется ещё одна, вдвое большая. Выходит, что с места боевых действий в тот момент дезертировали около тридцати боевиков ВСУ.

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Беспилотный аппарат случайно заснял дезертирство крупной группы военных ВСУ.
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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