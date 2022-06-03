Михеев: "Зеленского пора загнать обратно в бункер"

Если бы на месте России в спецоперации оказались американцы, они, не задумываясь, ликвидировали бы главнокомандующего, все штабы и Верховную Раду Украины.

Об этом сообщил политолог Сергей Михеев.

По его словам, Зеленский почувствовал себя слишком свободно, и пора украинского президента загнать обратно в бункер. Тем более, что все возможности для этого у Армии России есть.

Эксперт уверен, что загнать главу Незалежной обратно в бункер мы можем. Как можем и уничтожить физически вместе с Верховной Радой.

Михеев заявил, что необходимо вернуть ситуацию к февралю-марту.