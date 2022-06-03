Если бы на месте России в спецоперации оказались американцы, они, не задумываясь, ликвидировали бы главнокомандующего, все штабы и Верховную Раду Украины.
Об этом сообщил политолог Сергей Михеев.
По его словам, Зеленский почувствовал себя слишком свободно, и пора украинского президента загнать обратно в бункер. Тем более, что все возможности для этого у Армии России есть.
Эксперт уверен, что загнать главу Незалежной обратно в бункер мы можем. Как можем и уничтожить физически вместе с Верховной Радой.
Михеев заявил, что необходимо вернуть ситуацию к февралю-марту.
"Когда довольно жалкий вид имел этот человек, сидящий непонятно где. Я думаю, что мы можем. Почему мы этого не делаем? Мне кажется, мы должны это мочь. Когда с военными начинаешь обсуждать, они говорят: не лезьте, вы не знаете, а мы знаем. Я абсолютно согласен, что вы знаете, мы не знаем. Но в таком случае — есть вопросы, но нет ответов. Если вначале он сидел в этом бункере и плакал, что меня все кинули, а сейчас он блатует по Киеву и ездит по стране — непонятно", — подытожил политолог.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.