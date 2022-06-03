1945: истребители Су-35 ВКС РФ оказались совсем не страшными

Антироссийские публикации продолжаются в западной прессе. Американское издание 19FortyFive (1945) пишет, что российская армия не так уж сильна, и хочет убедить в этом весь мир. Ссылаясь на украинские СМИ, автор Питер Сучиу публикует материал, в котором заявляет, что истребители поколения 4++ Су-35 ВКС РФ оказались на деле совсем не страшными, как ранее всем казалось.

"Лучшая" военная техника России не так хорошо зарекомендовала себя в Украине. <…> Теперь кажется, что даже Су-35, которого когда-то боялись, не оправдывает ажиотажа", — пишет Сучиу.

Всего два российских истребителя были сбиты за 100 дней спецоперации на Украине. Первый — в начале апреля в Харьковской области, а второй — в конце мая во время воздушного боя над Херсоном. Но эта скудная информация почему-то даёт основание автору 19FortyFive думать, что Су-35 неэффективны и не представляют опасность. Если бы это заявление было правдой, то потерь среди данных истребителей у России было бы больше.