Антироссийские публикации продолжаются в западной прессе. Американское издание 19FortyFive (1945) пишет, что российская армия не так уж сильна, и хочет убедить в этом весь мир. Ссылаясь на украинские СМИ, автор Питер Сучиу публикует материал, в котором заявляет, что истребители поколения 4++ Су-35 ВКС РФ оказались на деле совсем не страшными, как ранее всем казалось.
"Лучшая" военная техника России не так хорошо зарекомендовала себя в Украине. <…> Теперь кажется, что даже Су-35, которого когда-то боялись, не оправдывает ажиотажа", — пишет Сучиу.
Всего два российских истребителя были сбиты за 100 дней спецоперации на Украине. Первый — в начале апреля в Харьковской области, а второй — в конце мая во время воздушного боя над Херсоном. Но эта скудная информация почему-то даёт основание автору 19FortyFive думать, что Су-35 неэффективны и не представляют опасность. Если бы это заявление было правдой, то потерь среди данных истребителей у России было бы больше.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.