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Автор Дмитрий Плотников

Генерал ВСУ: "Среди нас много предателей"

Силовые структуры

С первых дней спецоперации многие украинцы помогали Армии России.

Генерал ВСУ: "Среди нас много предателей"

Об этом сообщил командующий ОТГ ВСУ "Север" генерал Дмитрий Красильников.

ВС РФ не смогли нанести быстрое поражение ВСУ, поскольку недооценили противника, уверен он.

"Но, как потом выяснилось, среди нас было много коллаборационистов и предателей — людей, которые руководили бронетанковыми колоннами противника, указывали места для понтонных мостов, выявляли короткие пути, туннели и т. п.", — заявил высокопоставленный ВСУшник.

Но он отметил, что нельзя и недооценивать Армию России, которая многому научилась и действует не так, как на начальном этапе СВО.

"ВС РФ полностью используют преимущество в вооружении... Нашим военнослужащим очень сложно противостоять такой огневой мощи", — сообщил генерал.

Он уверен, что изменить ход спецоперации может наличие у украинских боевиков вооружения, которое сможет наносить удары издалека.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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