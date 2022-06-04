Резервы неспособны хоть как-то достойно заменить кадровый состав ВСУ — они неподготовлены к боевым задачам.
Об этом сообщил командующий украинской оперативно-тактической группировкой "Север" генерал Дмитрий Красильников.
По его словам, на фронте много зависит от выдержки и мотивации военнослужащих, но даже самый целеустремленный солдат через несколько недель пребывания под обстрелами, видя, как умирают окружающие, начнёт проявлять слабость.
А если конкретный боец сильный духом, то он быстро с справится с этим и успокоит других.
"Но у этого есть свои недостатки. Многие из них теряют инстинкт самосохранения — энергично выполняют задачи вне зависимости от ударов и часто погибают. Самая большая проблема сегодня в том, что мы теряем костяк нашей армии. Это наиболее опытные бойцы, сержанты, командиры взводов, рот, замбатов и другие командиры, которые ведут свой личный состав в бой", — отметил Красильников.
А тем временем, украинских боевиков выбили ещё из двух сёл в Краснолиманском районе на севере Донбасса — Соснового и Брусовки.
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