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Автор Дмитрий Плотников

В ДНР пять мирных жителей погибли после обстрела ВСУ

Силовые структуры

В субботу, 4 июня, пять мирных граждан ДНР погибли и ещё 20 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов", — сказано в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В Петровском районе Донецка погибло трое и ранено 14 человек. 2 человека погибли в Ясиноватском районе, а в Горловке ранено 6 мирных жителей.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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