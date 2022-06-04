В ДНР пять мирных жителей погибли после обстрела ВСУ

В субботу, 4 июня, пять мирных граждан ДНР погибли и ещё 20 получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"4 июня 2022 года по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о пяти погибших и 20 раненых гражданских лиц в результате обстрелов", — сказано в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

В Петровском районе Донецка погибло трое и ранено 14 человек. 2 человека погибли в Ясиноватском районе, а в Горловке ранено 6 мирных жителей.