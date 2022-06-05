Авиация Воздушно-космических сил РФ сбила самолёт МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что истребитель был сбит во время воздушного боя неподалёку от Славянска в Донецкой Народной Республике.
"В ходе воздушного боя в районе населённого пункта Славянск ДНР сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — подчеркнул Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские военные наступают на позиции ВСУ на славянском направлении. Украинская армия начала отходить на западный берег Северского Донца.
5 июня Конашенков также объявил об уничтожении бронетехники Запада на окраине Киева. По его словам, Вооружённые силы РФ высокоточными ракетами нанесли удар по ремонтному предприятию, расположенному в столице Украины. Кроме того, армия РФ ликвидировала цеха ВСУ в Краматорске.
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