Ходаковский: Авдеевку приходится штурмовать в лоб

В Мариуполе Азовское море служило естественной преградой для отступления нацистов и помогало окружить противника на "Азовстали".

Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Но если бы объединённые силы ВС РФ и ЛДНР окружили Мариуполь, то с одной стороны стояли бы спиной к ВСУ, которые били бы в спину. И если освободительные войска сейчас окружат Авдеевку, то необходимо иметь двойной фронт.

"Одно кольцо должно быть обращено внутрь Авдеевки, второе кольцо, внешнее, должно быть обращено на запад на противника и держать тыл. Вдвое ресурса нам нужно, чтобы взять в кольцо Авдеевку и додавливать", — уверен комбат и подчёркивает, что Авдеевку надо брать "в лоб".

Ходаковский отметил, что сегодня избыточного ресурса, чтобы быстро это сделать, нет. А значит, армия России и силы ДНР штурмует город в лоб.