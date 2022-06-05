В Мариуполе Азовское море служило естественной преградой для отступления нацистов и помогало окружить противника на "Азовстали".
Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
Но если бы объединённые силы ВС РФ и ЛДНР окружили Мариуполь, то с одной стороны стояли бы спиной к ВСУ, которые били бы в спину. И если освободительные войска сейчас окружат Авдеевку, то необходимо иметь двойной фронт.
"Одно кольцо должно быть обращено внутрь Авдеевки, второе кольцо, внешнее, должно быть обращено на запад на противника и держать тыл. Вдвое ресурса нам нужно, чтобы взять в кольцо Авдеевку и додавливать", — уверен комбат и подчёркивает, что Авдеевку надо брать "в лоб".
Ходаковский отметил, что сегодня избыточного ресурса, чтобы быстро это сделать, нет. А значит, армия России и силы ДНР штурмует город в лоб.
"Штурмуем все эти четыре эшелона укреплений, потому что нам надо двигаться одним фронтом вперёд поступательно", — подытожил командир.
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