Украинский "Иностранный легион" под Северодонецком продолжает нести потери. Стало известно о ликвидации первого бразильского наёмника Андре Хака.
О гибели бразильца сообщил его соотечественник, также вступивший в ряды ВСУ. Лейтенант сухопутных войск Бразилии Сандро Силва, ставший на Украине не только наёмником, но и блогером, рассказал своим подписчикам печальную новость. По его словам, убитого уже успела опознать супруга.
Хак также публиковал фотографии с района боевых действий, за что его часто критиковали на Украине. По снимкам бразильца российская разведка вычисляла местоположение опорных пунктов ВСУ и наносила ракетные удары.
Ликвидированный наёмник ранее проходил службу во французском Иностранном легионе и отправился на Украину вскоре после начала спецоперации. Ему повезло вместе с другими бразильцами покинуть базу на Яворовском полигоне за несколько часов до ее бомбардировки. Сообщается, что он обучал украинских солдат и тероборону, а позже был переброшен в Северодонецк.
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