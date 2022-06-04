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Автор Антон Уткин

Наёмники "Иностранного легиона" ВСУ пытаются выбить ВС России из Северодонецка

Силовые структуры

Киевский режим практически исчерпал свои военные резервы. Тероборона деморализована, а потому в Северодонецк были переброшены иностранные наёмники.

Наёмники "Иностранного легиона" ВСУ пытаются выбить ВС России из Северодонецка

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР практически полностью очистили Северодонецк от националистов, противник удерживает около 10% города и скрывается в промзоне. Киев прекрасно осознаёт, какое значение для удержания Донбасса играет этот населённый пункт, а потому украинские власти всеми силами стараются как можно дольше сопротивляться продвижению российских войск.

Стоит признать, что западные наёмники буквально брошены на убой. Позиции, на которых закрепились остатки ВСУ, находятся под массированными ударами авиации и артиллерии.

Иностранцы рассказали украинскому телеканалу, что больше всего мечтают вернуться домой к семьям. Думать об этом стоил раньше, сейчас надежде наёмников вряд ли суждено сбыться.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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