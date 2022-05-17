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Автор Антон Уткин

ВС РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по Яворовскому полигону

Силовые структуры

Вооруженные силы РФ нанесли ночью 17 мая массированный удар по Яворовскому полигону подо Львовом. Очевидцы насчитали не менее восьми крылатых ракет.

ВС РФ нанесли массированный удар крылатыми ракетами по Яворовскому полигону

Как сообщил глава Львовской области, целью ракетного удара стали объекты в Яворовском районе на границе с Польшей. Эта военная база не первый раз подвергается атаке, так как именно там располагается учебный центр, где подготавливают личный состав. Также на полигоне складируется вооружение и военная техника, поставленная странами НАТО.

"Укры жалуются, что наши обстреляли военные объекты рядом с Польской границей. Наверное было там что-то интересное и, скорее всего, польского производства" — предположил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Львовская областная военадминистрация подтвердила факт военного удара, пообещав рассказать о его результатах утром.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ сообщал, что 13 марта на полигоне Яворовский было уничтожено около 180 иностранных наёмников и склады с иностранным оружием.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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