Пленный боец ВСУ призвал украинцев не воевать за НАТО

Очередной украинский солдат, попавший в плен к российским войскам, обратился к сослуживцам и заявил, что это "не наша война". Он также добавил, что ему было и без НАТО хорошо, и будет хорошо дальше. Видео со словами пленного опубликовало Минобороны РФ.

Боец ВСУ призвал товарищей одуматься и не воевать, заметив, что в НАТО он не хотел. По его мнению, без этой организации украинцам будет хорошо и дальше, если в стране не будет фашизма.

Сейчас же киевские власти просто обманывают людей и ведут их на верную смерть, считает пленный. Он рассказал, что в плену к нему отнеслись хорошо — одели и накормили, при этом никаких насильственных действий не применяли.

В ВС России, по его мнению, не изверги и не звери, а такие же люди, которые не хотят гибели гражданских.