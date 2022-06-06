Очередной украинский солдат, попавший в плен к российским войскам, обратился к сослуживцам и заявил, что это "не наша война". Он также добавил, что ему было и без НАТО хорошо, и будет хорошо дальше. Видео со словами пленного опубликовало Минобороны РФ.
Боец ВСУ призвал товарищей одуматься и не воевать, заметив, что в НАТО он не хотел. По его мнению, без этой организации украинцам будет хорошо и дальше, если в стране не будет фашизма.
Сейчас же киевские власти просто обманывают людей и ведут их на верную смерть, считает пленный. Он рассказал, что в плену к нему отнеслись хорошо — одели и накормили, при этом никаких насильственных действий не применяли.
В ВС России, по его мнению, не изверги и не звери, а такие же люди, которые не хотят гибели гражданских.
"Прошу, достучитесь до командиров, чтобы были спасены как можно больше жизней", — заключил пленный пленный.
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