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На Украине погиб немецкий наёмник по прозвищу "Танк"

Силовые структуры

Немецкие журналисты сообщили о гибели наёмника из Германии, который принимал участие в конфликте на Украине. Боевика называли "Танк" из-за крупного телосложения, отметили представители СМИ.

По данным Tagesspiegel, 39-летний Бьорн до военной спецоперации по принуждению к миру на Украине жил в Бранденбурге. Как заявили журналисты, пост наблюдения наёмника находился рядом с Харьковом. Центр обстреляли артиллерией. В СМИ сообщили, что боевика не успели доставить в полевой госпиталь. По информации издания, у "Танка" остались жена, ребёнок и собака.

Ранее в ВСУ рассказали о смерти бразильского наёмника Андре Хака. Боевик обучал украинских солдат.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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