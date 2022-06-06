EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Загороднюк: сдача украинских территорий РФ приведёт к ужасным последствиям
Украинский заключённый Обчак: российские военные вывозили нас под огнём
Песков: Россия не представляет никакой угрозы для Финляндии и Швеции
Склад с поддельным алкоголем обнаружили правоохранители в Оренбурге
"Саудиты останутся с русскими": почему сорвался визит Байдена на Ближний Восток
ООН направила на Украину следователей для сбора данных о сексуальном насилии
Американское посольство в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Дерипаска об экономике: "Три месяца ошибочного блуждания могут дорого стоить РФ"
AT: Путин нашёл альтернативные рынки для российских нефти и газа в Азии

Киев перебрасывает элитный спецназ разведки под Северодонецк

Силовые структуры

Киевский режим перебрасывает элитное подразделение спецназа Главного управления разведки (ГУР) под Северодонецк.

По информации СМИ, командование Вооружённых сил Украины хочет любыми средствами удержать город, а спецназ ГУР сюда перебрасывают в качестве обычной пехоты.

"Задача — удержать Северодонецк. Потери страшные", — сообщает в Интернете источник.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в Северодонецке достигают до 90 процентов. В настоящее время сам город контролируется силами РФ и ЛДНР, а бои идут в промышленной зоне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою

Военный корреспондент и журналист Александр Сладков сообщил о тяжёлой потере в Донбассе.

Сладков: Роман Кутузов — четвёртый российский генерал, погибший в бою
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Силовые структуры
Морпех ВСУ в плену встретился c бойцом ДНР, которого пытался убить штык-ножом
Силовые структуры
Солдаты ВСУ обратились к Зеленскому: "Россия не наш враг, наш враг — это ты!"
Силовые структуры
"Терминаторы" ВС РФ загнали польские танки в огневую ловушку
Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева Любовь Степушова Молдавию готовят к открытию второго фронта против России Любовь Степушова Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова
Силовые структуры
Яков Кедми: ВС РФ затевают что-то крупное в Николаеве и Кривом Роге
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Силовые структуры
Подполковник США Дэвис: Украина не победит Россию по трём причинам
Последние материалы
"Саудиты останутся с русскими": почему сорвался визит Байдена на Ближний Восток
ООН направила на Украину следователей для сбора данных о сексуальном насилии
Американское посольство в России назвало Пушкина Иваном Сергеевичем
Дерипаска об экономике: "Три месяца ошибочного блуждания могут дорого стоить РФ"
AT: Путин нашёл альтернативные рынки для российских нефти и газа в Азии
На Украине погиб немецкий наёмник по прозвищу "Танк"
Киев перебрасывает элитный спецназ разведки под Северодонецк
Учёные выяснили, что деньги улучшают здоровье людей
Жасмин о сбежавших из России артистах: "Нам больше работы достанется"
Британия отправит на Украину РСЗО с дальностью поражения 80 километров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников