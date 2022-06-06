Киевский режим перебрасывает элитное подразделение спецназа Главного управления разведки (ГУР) под Северодонецк.
По информации СМИ, командование Вооружённых сил Украины хочет любыми средствами удержать город, а спецназ ГУР сюда перебрасывают в качестве обычной пехоты.
"Задача — удержать Северодонецк. Потери страшные", — сообщает в Интернете источник.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в Северодонецке достигают до 90 процентов. В настоящее время сам город контролируется силами РФ и ЛДНР, а бои идут в промышленной зоне.
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