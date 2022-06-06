Киев перебрасывает элитный спецназ разведки под Северодонецк

Киевский режим перебрасывает элитное подразделение спецназа Главного управления разведки (ГУР) под Северодонецк.

По информации СМИ, командование Вооружённых сил Украины хочет любыми средствами удержать город, а спецназ ГУР сюда перебрасывают в качестве обычной пехоты.

"Задача — удержать Северодонецк. Потери страшные", — сообщает в Интернете источник.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что потери ВСУ в Северодонецке достигают до 90 процентов. В настоящее время сам город контролируется силами РФ и ЛДНР, а бои идут в промышленной зоне.