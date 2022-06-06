На позициях ВСУ нашли препарат, который делает бойцов бесстрашными

Бойцы НМ ЛНР сообщают, что им нередко приходится сталкиваться с неадекватным поведением солдат ВСУ. Часто они встают в полный рост под огнём и открывают ответный огонь.

Этому пытались найти различные объяснения, неоднократно выдвигались и версии применения боевых наркотиков или других сильнодействующих веществ. Но оказалось, что бойцы ВСУ постоянно используют очень сильный анальгетик французского производства. Об этом рассказал представитель НМ ЛНР.

По словам военных, при увеличении дозы этот препарат просто делает людей "берсерками", но и вызывает также сильнейшее привыкание.

Под влиянием лекарства люди теряют страх смерти и реально встают в полный рост в окопах.

Теперь препарат, найденный на позициях ВСУ, будет отправлен на экспертизу, чтобы выяснить, чем пичкают западные страны украинских солдат.