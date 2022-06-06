МО Украины: ВСУ по ошибке сбили собственный Су-27 в Запорожской области

Министерство обороны Украины сообщило, что вчера, 5 июня, над Орехово в Запорожской области украинские подразделения ПВО по ошибке сбили собственный истребитель.

Это не первая и точно не последняя боевая машина уничтоженная своими же. Как минимум, это третий украинский самолёт этого класса, сбитый своим же ПВО.

СМИ Украины ранее сообщали, что под Славянском был сбит российский самолёт Су-25. В это же время в РФ опубликовали информацию о сбитом системами противовоздушной обороны России там же украинском МиГ-29.

И вот выяснилось, что ВВС Украины потеряли за сутки две боевые машины.