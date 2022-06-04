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Автор Дмитрий Плотников

Под Одессой сбит военно-транспортный самолет Украины

Силовые структуры

Под Одессой сбит украинский военно-транспортный самолёт.

Российские Вооружённые силы сбили в районе Одессы военно-транспортный самолет с вооружением и боеприпасами.

В район, где был сбит самолёт с боеприпасами вылетели несколько вертолётов для поисково-спасательной операции, однако спасать было уже некого. Все лётчики военно-транспортного самолёта погибли. Груз был уничтожен.

Все подробности уточняются.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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