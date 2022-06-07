На территории Украины продолжается специальная военная операция ВС России по демилитаризации и денацификации. Высокоточные удары поражают объекты военной инфраструктуры противника.
Издание "Русская весна" сообщила об очередном ударе российских сил: на этот раз ракеты были пущены с территории Крыма и поразили военные объекты Вооружённых сил Украины. Звуки сирен воздушной тревоги гремят во многих областях страны.
Также сообщается о мощных взрывах в Харькове. В Николаевской области также произошли взрывы и пожар.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.