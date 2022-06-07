Из-за прилётов ракет ВС РФ из Крыма на Украине ревёт воздушная тревога

На территории Украины продолжается специальная военная операция ВС России по демилитаризации и денацификации. Высокоточные удары поражают объекты военной инфраструктуры противника.

Издание "Русская весна" сообщила об очередном ударе российских сил: на этот раз ракеты были пущены с территории Крыма и поразили военные объекты Вооружённых сил Украины. Звуки сирен воздушной тревоги гремят во многих областях страны.

Также сообщается о мощных взрывах в Харькове. В Николаевской области также произошли взрывы и пожар.