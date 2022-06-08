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Кнутов: провокации со стороны боевиков ВСУ неизбежны

Силовые структуры

Из-за действий Украины ситуация на Украине может закончиться трагедией.

Кнутов: провокации со стороны боевиков ВСУ неизбежны

Об этом сообщил военный историк и эксперт Юрий Кнутов. Аналитик убеждён, что в Киеве находятся люди, плохо понимающие ситуацию.

Напомним, что ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал о том, что в случае использования американских ракетных систем залпового огня по российским территориям, удары по центрам принятия решения обязательно охладят пыл преступной хунты в Киеве.

Военный обозреватель поддерживает это мнение.

"Пока никого лично из них эта беда не коснулась, они на это смотрят, как на голливудский фильм или сериал. Учитывая, что у власти в Киеве бывшие актеры, они до конца не осознают той трагедии, в которую они втянули украинский народ", — подчёркивает Кнутов.

Провокации со стороны украинских боевиков неизбежны, уверен военный эксперт. По его мнению, обстрелов по России, по всей вероятности, стоит ждать со стороны Харьковской области.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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