Из-за действий Украины ситуация на Украине может закончиться трагедией.
Об этом сообщил военный историк и эксперт Юрий Кнутов. Аналитик убеждён, что в Киеве находятся люди, плохо понимающие ситуацию.
Напомним, что ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал о том, что в случае использования американских ракетных систем залпового огня по российским территориям, удары по центрам принятия решения обязательно охладят пыл преступной хунты в Киеве.
Военный обозреватель поддерживает это мнение.
"Пока никого лично из них эта беда не коснулась, они на это смотрят, как на голливудский фильм или сериал. Учитывая, что у власти в Киеве бывшие актеры, они до конца не осознают той трагедии, в которую они втянули украинский народ", — подчёркивает Кнутов.
Провокации со стороны украинских боевиков неизбежны, уверен военный эксперт. По его мнению, обстрелов по России, по всей вероятности, стоит ждать со стороны Харьковской области.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.