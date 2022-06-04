EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

США: если Киев применит HIMARS против РФ, то все поставки прекратятся

Силовые структуры

Киев понимает, что в случае применения РСЗО HIMARS по территории РФ, поток вооружений прекратится.

США: если Киев применит HIMARS против РФ, то все поставки прекратятся

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на известного американского дипломата Мэтью Брайза.

Вашингтон ранее заявлял о согласовании поставок ракетных систем залпового огня Киеву при условии, что HIMARS не используют для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский заверил американцев, что Украина будет выполнять данное требование.

Позже нардеп Рады Егор Чернев допустил удары американскими ракетами по РФ.

"Как заявил госсекретарь Блинкен несколько дней назад на пресс-конференции с генсеком НАТО Столтенбергом, между правительствами США и Украины существуют прочные доверительные связи, и в Вашингтоне уверены, что Украина не будет использовать эти ракеты по территории РФ. Я также в этом уверен. Украинцы понимают, что если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину прекратится", — высказал мнение Брайза.

Также он надеется, что предоставление РСЗО Киеву не будет использовано Россией "предлогом для разжигания конфликта".

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы энтони блинкен йенс столтенберг владимир зеленский
Новости
Кнутов: исход ВСУ из Донбасса произойдёт в течение ближайших недель
США: если Киев применит HIMARS против РФ, то все поставки прекратятся
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Под Одессой сбит военно-транспортный самолет Украины
Перенджиев: поставки Киеву РСЗО HIMARS - прямая агрессия США против РФ
Генерал ВСУ: "Среди нас много предателей"
Мизинцев: в боях за Северодонецк погибло до 90% личного состава ВСУ
Генерал ВСУ: "В боях мы теряем костяк нашей армии"
В США опасаются возвращения воюющих на Украине неонацистов
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Популярное
Силовые структуры
Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard

Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.

Вертолёт Ка-52 ВКС РФ при нанесении ударов обнаружил немецкую ЗСУ Gepard
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Силовые структуры
Линин: тактика Кадырова поможет ускорить спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Общество
Песков о санкциях Евросоюза против дочери Лизы: "У неё раскрываются глаза"
Людмила Черткова Военный аналитик Рожин оценил ход СВО на Украине: "Свои косяки надо исправлять" Людмила Черткова Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Военные новости
Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь
Силовые структуры
В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине
19FortyFive: истребители ВКС России Су-35 оказались совсем не страшными
Силовые структуры
19FortyFive: истребители ВКС России Су-35 оказались совсем не страшными
Последние материалы
Бойцы ВСУ выступили против присутствия в штабе депутата Безугловой от Зеленского
Под Одессой сбит военно-транспортный самолет Украины
Перенджиев: поставки Киеву РСЗО HIMARS - прямая агрессия США против РФ
Генерал ВСУ: "Среди нас много предателей"
Мизинцев: в боях за Северодонецк погибло до 90% личного состава ВСУ
Пацифистской политике Японии пришёл конец
Генерал ВСУ: "В боях мы теряем костяк нашей армии"
В США опасаются возвращения воюющих на Украине неонацистов
Мирное урегулирование или капитуляция: в США решили, какой исход выгоднее
Запасы ботокса в клиниках красоты находятся на исходе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников