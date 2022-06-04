США: если Киев применит HIMARS против РФ, то все поставки прекратятся

Киев понимает, что в случае применения РСЗО HIMARS по территории РФ, поток вооружений прекратится.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на известного американского дипломата Мэтью Брайза.

Вашингтон ранее заявлял о согласовании поставок ракетных систем залпового огня Киеву при условии, что HIMARS не используют для нанесения ударов по России. Владимир Зеленский заверил американцев, что Украина будет выполнять данное требование.

Позже нардеп Рады Егор Чернев допустил удары американскими ракетами по РФ.

"Как заявил госсекретарь Блинкен несколько дней назад на пресс-конференции с генсеком НАТО Столтенбергом, между правительствами США и Украины существуют прочные доверительные связи, и в Вашингтоне уверены, что Украина не будет использовать эти ракеты по территории РФ. Я также в этом уверен. Украинцы понимают, что если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину прекратится", — высказал мнение Брайза.

Также он надеется, что предоставление РСЗО Киеву не будет использовано Россией "предлогом для разжигания конфликта".