Северодонецкий аэропорт зачищен, украинских боевиков гоняют по лесополосам. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник 8 июня.
По словам дипломата, формирования Вооружённых сил Украины сохраняют за собой контроль лишь над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот".
Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам, работают снайперы, но союзные войска сжимают кольцо вокруг оставшейся группировки.
По сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований, добавил посол. Обстрелы, которые велись оттуда прекратились.
"Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил Мирошник.
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