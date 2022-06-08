Мирошник: аэропорт Северодонецка освобождён от боевиков ВСУ

Северодонецкий аэропорт зачищен, украинских боевиков гоняют по лесополосам. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник 8 июня.

По словам дипломата, формирования Вооружённых сил Украины сохраняют за собой контроль лишь над небольшой частью Северодонецкого химобъединения "Азот".

Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам, работают снайперы, но союзные войска сжимают кольцо вокруг оставшейся группировки.

По сведениям с мест, северодонецкий аэропорт уже зачищен от украинских формирований, добавил посол. Обстрелы, которые велись оттуда прекратились.

"Оставшиеся боевики прячутся в лесопосадках вокруг аэропорта. Союзные войска ведут их поиск и зачистку. Вот так в реальности выглядит "мощное контрнаступление", обещанное Киевом", — заключил Мирошник.