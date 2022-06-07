ВС Украины, похоже, оставляют Северодонецк без боя. К такому выводу пришёл журналист и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт заметил, что заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова, о том, что города Донбасса не так страшно сдавать, было вынужденной и срочной мерой для медийного смазывания поражения в боях за Северодонецк.
Никакого контрнаступления у ВСУ там не вышло, более того, украинские военные понесли большие потери в личном составе элитных войск спецназа, и вынуждены срочно отходить, считает аналитик.
Сегодня с утра появилась информация об уходе ВСУ с левого берега Северского Донца. Уже есть сообщение, что они покинули Боровое, которое до этого очень цепко держали, и что Союзные части, полностью освободили жилую застройку Северодонецка и даже начали зачищать промзону, добавил журналист.
"А о боях ни слова. Отсюда я и прихожу к выводу, что ВСУ получили приказ на отход. Но поглядим. Думаю, уже к вечеру всё станет окончательно понятно…" — заключил он.
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