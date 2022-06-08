Бойцы спецназа Росгвардии обнаружили схрон с боеприпасами ВСУ в Донбассе

Арсенал ВС России продолжает пополняться новыми трофеями в ходе спецоперации на Украине. Так, бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в Донбассе схрон со 122-мм боеприпасами к РСЗО "Град". Всего было найдено более 150 реактивных снарядов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале силового ведомства.

Помимо этого в схроне нашли 5 гранатометов и более 90 выстрелов к ним, 13 огнемётов, около 200 гранат различных модификаций, в том числе иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, 12.7-мм крупнокалиберный пулемет "Утес", 27 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, мины и запалы к гранатам.

Также в ДНР спецназ Росгвардии обнаружил ПТРК NLAW, две ПТУР, 14 выстрелов к РПГ, пятнадцать ВОГ-25, более шестидесяти 120-мм танковых снарядов, 84-мм гранатомёт иностранного производства, 56 ВОГ-17, тринадцать 120-мм мин, 100 "коктейлей Молотова" и более 900 патронов к стрелковому оружию.

Теперь это оружие, как и захваченные ранее трофеи, послужит освобождению территории ДНР от украинских боевиков.