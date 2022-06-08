Арсенал ВС России продолжает пополняться новыми трофеями в ходе спецоперации на Украине. Так, бойцы спецназа Росгвардии обнаружили в Донбассе схрон со 122-мм боеприпасами к РСЗО "Град". Всего было найдено более 150 реактивных снарядов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале силового ведомства.
Помимо этого в схроне нашли 5 гранатометов и более 90 выстрелов к ним, 13 огнемётов, около 200 гранат различных модификаций, в том числе иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, 12.7-мм крупнокалиберный пулемет "Утес", 27 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, мины и запалы к гранатам.
Также в ДНР спецназ Росгвардии обнаружил ПТРК NLAW, две ПТУР, 14 выстрелов к РПГ, пятнадцать ВОГ-25, более шестидесяти 120-мм танковых снарядов, 84-мм гранатомёт иностранного производства, 56 ВОГ-17, тринадцать 120-мм мин, 100 "коктейлей Молотова" и более 900 патронов к стрелковому оружию.
Теперь это оружие, как и захваченные ранее трофеи, послужит освобождению территории ДНР от украинских боевиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.