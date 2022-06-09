Эксперт предрёк судьбу трофеев американским БПЛА MQ-1C Grey Eagle на Украине

Российские системы противовоздушной обороны уничтожат четыре беспилотника MQ-1C Grey Eagle, которые США собираются продать Киеву, заявил главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин.

Возможен иной сценарий — американские беспилотные летательные аппараты станут российскими трофеями, отметил эксперт.

"Я надеюсь, что после получения Украиной эти беспилотники недолго пробудут в строю. Их, как и иные поставки из США, ожидает или "демилитаризация" по пути следования или судьба трофеев" — сказал Бредихин в беседе с ИА REGNUM.

Эксперты сходятся во мнении, что поставки Киеву американских БПЛА MQ-1C Grey Eagle, оснащённых ракетами "воздух-земля" Hellfire, не изменят ход российской спецоперации на Украине.

Боевые дроны Grey Eagle в три раза больше турецких беспилотников Bayraktar-TB2, которые используются Вооружёнными силами Украины. MQ-1C способен до 30 часов находиться в воздухе, нести на борту тяжёлое вооружение и наносить ракетные удары на большом расстоянии от зоны боевых действий.