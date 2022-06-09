Кадры из зала суда, где сегодня вынесли смертный приговор иностранным наёмникам

Сегодня, 9 июня, иностранным наёмникам Эйдену Аслину, Шону Пиннеру и Саадуну Брагиму в ДНР вынесли смертный приговор.

Представляем кадры из зала Верховного суда Донецкой Народной Республики, где зачитали приговор боевикам, принимавших участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне киевского режима.

Эйден Аслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим были признаны виновными в наёмничестве и других преступлениях. Также установлено, что наёмники за вознаграждение участвовали в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ЛДНР.

После оглащения приговора они сообщили, что будут обжаловать его.

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